Bragantino e Botafogo empatam em duelo direto pelo Brasileirão

Com gols nos acréscimos, Bragantino e Botafogo ficaram no empate por 2 a 2 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em duelo direto pelo título do Campeonato Brasileiro.

Thiago Borbas abriu o placar para o Braga, Victor Sá e Eduardo viraram para o Glorioso ainda no primeiro tempo, mas o uruguaio marcou de novo, no fim do segundo tempo, e deixou tudo igual na partida pela 34ª rodada do torneio.

Primeiro tempo

O Bragantino começou melhor e abriu o placar logo aos dois minutos, com Thiago Borbas dentro da área.

O Botafogo já vinha equilibrando a partida, mas conseguiu se acertar de vez durante a parada técnica para hidratação. No primeiro lance após a pausa, Victor Sá arriscou chute de longe e fez um lindo gol, empatando o jogo. No lance seguinte, Eduardo aproveitou vacilo de Juninho Capixaba e virou, aos 36 minutos.

A partir de então, o Braga tentou reagir, mas parou na defesa do Glorioso, que se segurou bem. As equipes foram para o intervalo com o 2 a 1 no placar para o Fogão!

Segundo tempo

Atrás do placar, o Bragantino começou a segunda etapa em cima do Botafogo e chegou perto de empatar o jogo nos primeiros minutos. O Glorioso, porém, conseguiu equilibrar a partida e se defendia bem, até que Sorriso fez grande jogada pela ponta-direita e cruzou na cabeça de Thiago Borbas, que empatou aos 50 minutos do segundo tempo.

Depois disso, o Massa Bruta ainda teve a chance de virar, com Alerrando, mas o jogo foi encerrado com a igualdade no marcador.

Público e renda

•Público: 9.990

9.990 •Renda: R$ 428.585,00 Classificação

Com o empate, o Bragantino chegou aos 59 pontos, e se manteve na 4ª posição da tabela. O Botafogo, que havia perdido a liderança para o Palmeiras no sábado, 11, vai aos 60 pontos e fica com a 2ª colocação.

Próximos confrontos

O Campeonato Brasileiro terá uma pausa de duas semanas para a Data Fifa. O Braga volta a campo no dia 26, um domingo, para encarar o Internacional, às 18h30, no Beira-Rio. Um dia antes, o Botafogo recebe o Santos, às 16h, no estádio Nilton Santos.





Por ge