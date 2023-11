Derrubada de árvores deixa um morto em zona rural de Sena Madureira-AC

Por Davi Sahid

Francisco Campos, de 35 anos, morreu vítima de esmagamento durante uma derrubada de árvores na tarde de sábado, 11, no Km 72 da Rodovia AC-90, Transacreana, no ramal Jarinal km 55, colocação 24, na zona rural do município de Sena Madureira-AC. Corpo chegou no Instituto Médico Legal (IML) na madrugada deste domingo, 12.

De acordo com informações de trabalhadores que estava no local, Francisco foi contratado na diária para fazer uma derrubada na colocação, em uma propriedade particular. A vítima estava manuseando uma motoserra e cortar a árvore, ela caiu em cima de Francisco causando um corte profundo na cabeça e uma possível fratura de pescoço.

Os amigos de trabalho de Francisco o encontraram sangrando muito e por meio da internet conseguiram estabelecer uma comunicação com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros.

Uma ambulância do SAMU com muita dificuldade devido a distância e o ramal ser em péssima condições de trafegabilidade se deslocou até a área rural, no entanto quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Francisco que já se encontrava morto.

O corpo de Francisco foi colocado em uma prancha e foi trazido pelos profissionais do SAMU e Bombeiros dentro da área de mata por aproximadamente uns 500 metros e colocado na caminhonete do SAMU.

Os Policiais Civis e Perito do Instituto de Criminalística sairam da sede com toda equipe e interceptaram a caminhonete do SAMU no km 40 da Estrada Transacreana. O corpo em seguida foi colocado no “rabecão” e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.