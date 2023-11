Polícia recupera motocicletas furtadas de concessionária em Sena Madureira

Na noite do último sábado, 11, a equipe da Delegacia de Sena Madureira, sob a liderança da Delegada de Polícia Rivânia Franklin, realizou uma operação bem-sucedida que resultou na recuperação da segunda motocicleta das duas furtadas de uma concessionária da cidade.

O crime ocorreu no dia quatro deste mês, por volta das 2h55min, quando dois indivíduos, usando capacetes, quebraram o vidro do estabelecimento e subtraíram as motocicletas, causando um prejuízo significativo que ultrapassa a marca dos R$ 50 mil. Um dos criminosos, com conhecimento em mecânica, facilitou a execução do crime ao fazer ligação direta para ligar as motocicletas.

A equipe de investigadores, empenhada sob a coordenação da Delegada Rivânia Franklin, conseguiu identificar os autores do delito, cujos nomes não foram divulgados até o momento para não prejudicar as investigações em curso. A ação rápida e eficaz da polícia resultou na recuperação do segundo veículo furtado.

“O inquérito policial está em andamento e, assim que concluído, será encaminhado ao Poder Judiciário. A Polícia Civil de Sena Madureira tem trabalhado incansavelmente para combater a criminalidade no município, e a recuperação dos bens furtados representa um passo importante nesse esforço”, informou a delegada Rivânia Franklin.

Por Ascom/ PCAC