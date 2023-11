“Cometa do Diabo” se aproxima da Terra e pode ficar visível a olho nu em 2024

O cometa 12/P Pons-Brooks, mais conhecido como “Cometa do Diabo” pela estrutura de gelo e gás em formato de chifres que desponta do objeto, deve se aproximar da Terra e pode até se tornar visível a olho nu no próximo ano. Uma estimativa aponta que o cometa poderá ser visto em 8 de abril de 2024 — a aproximação com a Terra acontece a cada 71 anos. As informações são do site americano ABC News.

A visibilidade do cometa depende das condições atmosféricas, entre outros fatores. Observadores que desejam ver a passagem brilhante poderão precisar usar binóculos ou telescópios para uma melhor experiência.

O tamanho da estrutura impressiona: cientistas estimam seu diâmetro em pelo menos 17 quilômetros. Mas apesar de suas dimensões, a aproximação não representa nenhum perigo para a Terra, segundo especialistas.

No X, o perfil da astrônoma amadora Helen Usher compartilhou imagens recentes do cometa e o comparou à nave Millennium Falcon, da franquia de filmes “Star Wars”.

Latest images from our #12P Campaign – great teamwork!

Now we're using 2m @faulkstel to try to determine the nucleus rotation period.

I'm sure setting up observations of the Millenium Falcon will be very popular when @senoj_draddots takes @comet_chasers to @eisteddfod next week! pic.twitter.com/3l3NRQHqTX

— Helen Usher (@tyseren) August 5, 2023