Ex-atacante do Manchester United critica Antony: “Acha que é o Ronaldinho”

Ex-atacante do Manchester United, o búlgaro Dimitar Berbatov fez duras críticas a Antony. Com passagem pelos Red Devils de 2008 a 2012, o ex-jogador disse, em entrevista ao jornal inglês “Daily Mirror”, que o brasileiro precisa fazer o simples e não “complicar as coisas”.

“O Antony precisa entender que, sempre que pisa em campo, precisa justificar a confiança depositada pelo Ten Hag. Mas até agora não está funcionando para o Antony. O meu conselho é jogar simples, não complicar as coisas”, afirmou.

“Vai sofrer ainda mais”

Em outro momento, Berbatov disse que Antony não é o “Ronaldinho ou o Zidane”. Para o ex-atacante, o brasileiro precisa simplificar suas jogadas em campo, além de usar a velocidade a seu favor dentro das quatro linhas.

Quando pensa que é o Ronaldinho ou o Zidane, enquanto tem dificuldades nos jogos, vai sofrer ainda mais. Não tente fazer coisas estúpidas que não ajudam o time. É tão rápido, use isso para começar a fazer gols e dar assistências

Dimitar Berbatov, ex-jogador do Manchester United



Trajetória de Antony no United até aqui

No Manchester United desde a temporada passada, quando foi comprado por 100 milhões de euros junto ao Ajax, da Holanda, Antony nunca se firmou na Inglaterra. Desde que chegou aos Red Devils, o brasileiro marcou oito gols e deu três assistências em 55 partidas disputadas.

Vale lembrar que o atacante ficou três semanas afastado, após acusações de agressões contra a ex-namorada e outras duas mulheres. Antony foi reintegrado à equipe em setembro.