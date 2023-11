Alunos do projeto Embaixada Jovem Militar visitam Batalhão de Operações Especiais

Cerca de 30 alunos do projeto Embaixada Jovem Militar, da Polícia Militar do Acre (PMAC), tiveram uma manhã com muita diversão e aventuras no Batalhão de Operações Especiais (Bope). Com direito a trilha rústica, banho de açude e instruções de sobrevivência, os jovens visitaram nesta quinta-feira, 9, a unidade especializada da instituição, em Rio Branco.

O subtenente da PM Maurelando Leão, que está à frente do projeto, acompanhou os jovens. “Aqui eles vão ter contato com a vida militar, adquirir conhecimentos que irão levar para a vida inteira, como na parte de sobrevivência, resiliência. São conhecimentos que os policiais passaram para eles, que com certeza irão marcar toda uma vida”, destacou.

A estudante Taina Lima, da Escola José Ribamar Batista (Ejorb), se apresentou entusiasmada por visitar pela primeira vez uma unidade da PMAC. “O sentimento é de gratidão, por poder ter a oportunidade de estar aqui, pois para mim é uma experiência ótima, estou amando cada detalhe deste dia”, disse a jovem, que está cursando o 1º ano do ensino médio.

Embaixada Jovem Militar

Retomado em maio de 2023, o projeto Embaixada Jovem Militar visa estimular jovens estudantes com as boas práticas sociais, com base em valores éticos e militares, que auxiliam no rendimento escolar, familiar e social.