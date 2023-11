Casal é abordado em motocicleta e preso com arma de fogo na região da Baixada da Sobral

Por Davi Sahid

Uma ação dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão resultou na prisões de Joeverton Amorim Andrade, de 18 anos e Geovana de Oliveira Magalhães, 21 anos, na noite desta sexta-feira, 10, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. As prisões ocorreram na rua Santa Luzia, no bairro João Eduardo na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na rua Santa Maria região do João Eduardo quando visualizaram dois jovens na motocicleta Yamaha Factor, de cor preta, placa NXS-9506 em fundada suspeita. Os Militares observaram que o garupa Joeverton estava com um volume na cintura, aparentando ser uma arma de fogo. Foi feito um acompanhamento e quando os Policiais chegaram na rua Santa Luzia, a dupla na motocicleta foi abordada.

Foi feito uma revista pessoal e em posse de Joeverton foi encontrado uma garrucha, calibre 22. No sistema Policial foi constatado que motocicleta não possui restrição de roubo ou furto.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o casal juntamente com a moto foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.