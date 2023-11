Homem é atropelado na Avenida Nações Unidas no bairro Estação Experimental

Um acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, (10), na Av Nações Unidas, bairro Estação Experimental

O condutor da motocicleta Factor, de cor vermelha, foi identificado por Harllon Mateus Souza de Lima, 28 anos, trafegava sua motocicleta, quando a vítima do atropelamento, identificado por Rony Bezerra Wessu, de 32 anos, que segundo informações de populares, Rony é dependente químico, se jogou em frente da motocicleta, não dando tempo para o motociclista evitar o atropelado.

O condutor da motocicleta caiu e teve apenas escoriações nas mãos e nas costas, não precisou de atendimento, a moto ficou danificada com a queda.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada e encaminhou Rony Bezerra até a UPA da Sobral, onde deu entrada com um corte na cabeça e seu estado de saúde é considerado estável.