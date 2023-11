Cuidado e prevenção ao pé diabético é tema de capacitação na Fundação Hospital

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do Núcleo de Educação Permanente (Nep), realizou nesta sexta-feira, 10, na Gerência de Ensino do Complexo Hospitalar, uma capacitação para os servidores que atuam no serviço. O intuito é ampliar o cuidado assistencial ao paciente do pé diabético.

O treinamento foi ministrado pelos acadêmicos de fisioterapia da Instituição de Ensino Superior Estácio Unimeta e contou com a temática voltada para os cuidados, prevenções e orientações em foco ao pé diabético.

“O nosso intuito foi trazer informações de prevenção, além de passar orientações. A informação é a melhor forma de se precaver e ter o cuidado para evitar possíveis complicações que a diabete pode causar”, afirma o professor de fisioterapia Luan Ramon.

Um dos principais pontos debatidos foi sobre o cuidado que o paciente diagnosticado com diabetes mellitus (caracterizado com altas taxa de açúcar no sangue), deve ter para que seu quadro não evolua. Para isso, é necessário manter o peso normal; não fumar; controlar a pressão arterial; evitar medicamentos que potencialmente possam agredir o pâncreas; praticar atividade física regular; assim como realizar exame diário dos pés para evitar o aparecimento de lesões.

Para a acadêmica de fisioterapia, Débora Silva, é importante estar atento aos sinais para que o quadro de diabetes não evolua. “É preciso se consultar e, principalmente, ficar atento aos sinais como o excesso de sede, fraqueza, náuseas e vomito”, comenta a acadêmica.

Conheça o serviço

Criado em abril de 2001, com o intuito de atender pacientes portadores de pé diabético, ocorre quando uma área machucada ou infeccionada nos pés desenvolve uma ferida, o ambulatório de Pé Diabético da Fundhacre, em Rio Branco, funciona no tratamento da doença e atende pacientes dos estados e países fronteiriços como Rondônia, Amazonas, Peru e Bolívia.

O ambulatório atende portadores da diabetes tipo I e II, e pacientes com lesões crônicas. O serviço atende mensalmente em torno de 900 pacientes e oferece atendimentos em curativos, tratamentos com medicamentos, teste de glicemia e teste de sensibilidade.

“O serviço do pé-diabético é um tratamento, onde o paciente vem no local, faz uma avalição. Em seguida, geramos um cadastro para o paciente. Nosso atendimento é diário, das 7h às 11h e das 13h às 17h”, destaca a responsável do setor, Socorro Nery.