Briga generalizada com estrangeiros quase acaba em tragédia na Gameleira

Uma briga generalizada envolvendo quatro pessoas aconteceu na madrugada deste domingo, 19, na frente de uma distribuidora situada na Gameleira, em Rio Branco. A confusão, em que aparecem dois estrangeiros, quase terminou em tragédia.

Imagens que circulam na internet mostram o momento em que os envolvidos, ainda não identificados, se enfrentam. Um deles, armado com um terçado, tenta ferir o outro, que se defende com um pedaço de madeira.

Em mais de um minuto de duração do vídeo, a confusão persiste, no entanto, ninguém aparece ferido nas imagens. Não há informações sobre a presença da Polícia Militar no local.

O vídeo mostra algumas pessoas tentando intervir e evitar maiores ferimentos.

Veja o vídeo