Verstappen vence em Las Vegas e alcança sua 18ª vitória na temporada de Fórmula 1

Max Verstappen venceu o primeiro Grande Prêmio de Las Vegas e conquistou a 18ª vitória na temporada de Fórmula 1 neste domingo (19).

O triunfo foi o 53º da carreira do tricampeão mundial, e o sexto consecutivo, deixando o piloto holandês no mesmo nível do agora aposentado alemão Sebastian Vettel, em terceiro lugar entre os vencedores de todos os tempos da categoria.

Foi também a 20ª vitória da Red Bull em 21 corridas, outro recorde para uma única temporada, e completou uma série de três vitórias nos Estados Unidos em 2023 para seu piloto holandês de 26 anos, que também foi dominante em Miami e em Austin.

“Foi difícil,” disse Verstappen, cujo traje de corrida acelerou ainda mais a promoção da “Cidade do Pecado” com a homenagem em seu macacão para o “Rei do Rock and Roll”, Elvis Presley.

“Tentei ir em frente na largada, acho que nós dois freamos bem tarde e então perdi a aderência e acabamos um pouco longe, então os comissários me deram uma penalidade por isso”, explicou o holandês.

“Isso nos deixou um pouco recuados, tive que ultrapassar alguns carros… Foi definitivamente muito divertido”, prosseguiu.

Charles Leclerc, da Ferrari, que largou na pole position, conquistou o segundo lugar de Sergio Perez, da Red Bull, com uma ultrapassagem na última volta.