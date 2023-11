Ciclista morre ao ser atropelado por veículo na BR-364 em Rio Branco

Por Davi Sahid

Um ciclista ainda não identificado foi atropelado e morreu na tarde deste domingo, 19, nas proximidades da entrada do Ramal do Herculano na BR-364 em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, o homem saiu de uma entrada de uma empresa na sua bicicleta e ao tentar atravessar a BR-364, foi atropelado por uma motorista que trafegava num veículo modelo Onix Sedan, de cor preta, que trafegava no sentido Rio Branco- Porto Velho. Com o impacto, o ciclista foi arremessado contra o para-brisa do carro e caiu ao solo desmaiado. A motorista permaneceu no local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pelo ciclista que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de Perícia. Após o término o corpo do ciclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

O teste do bafômetro foi feito na motorista e não apresentou alterações. A motorista foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para prestar esclarecimentos e em seguida foi liberada.

O veículo Onix foi removido por um guincho.