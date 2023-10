Sexta-feira 13: entenda a origem da superstição com a data

A saga de filmes do assassino Jason, iniciada por ‘Sexta-feira 13’ (1980), ajudou a aumentar a superstição em relação à data. – (crédito: Prime Video/Reprodução)

Não passar embaixo de escadas, avistar gatos pretos, quebrar espelho… todas essas atividades costumam ser presságios de má sorte para muitos, especialmente quando ocorrem em uma sexta-feira 13. A data também é associada ao azar e, em 2023, ainda cai em outubro — mês muito lembrado pelo Dia das Bruxas, ou Halloween, que ocorre no dia 31.

No entanto, existem divergências quanto a criação e significado do mito da sexta-feira 13. Na mitologia nórdica, por exemplo, é um presságio do caos, enquanto é visto de forma positiva pela numerologia.

Confira os principais significados que a data teve durante a história.

Cinema

Atualmente, a data está sempre atrelada a franquia Sexta-feira 13. Os filmes do assassino Jason foram inspirados pelo livro homônimo de Thomas Lawson, publicado em 1907. O assassino “caçava” suas vítimas exatamente às sextas-feiras 13 e por isso a data ficou associada a isso. No entanto, o mito da data já existia antes das obras serem lançadas.

Cristianismo

Para os adeptos do Cristianismo, o número 13 está associado ao azar por conta da última ceia de Jesus. Na reunião havia 13 pessoas, incluindo Jesus, e antecedeu a crucificação e morte de Cristo — que ocorreu em uma sexta-feira.

Soma-se a teoria a linha de pensamento que acredita que como o número 12, na Bíblia, é referenciado várias vezes como algo ligado a perfeição, o número seguinte seria o oposto. Além disso, no livro de Apocalipse, o último da bíblia, o fim do mundo começa no capítulo 13. É neste livro onde é descrito a besta (o anticristo), que destoaria de Deus e seria responsável pelo fim dos tempos.

Há ainda a teoria de que a morte de Abel, pelas mãos do irmão Caim, e Adão e Eva provando do fruto proibido tenham ocorrido em uma sexta-feira 13.

Franceses Na história francesa, a data está associada ao rei Felipe IV que, ao ver seu poder ameaçado pela influência da Igreja, decidiu se unir aos Cavaleiros Templário — ordem militar de cavalaria da época — mas a aliança foi recusada. A data 13 de outubro de 1307 ficou marcada pela ordem de perseguição ao grupo.

Mitologia Nórdica Na mitologia nórdica, considera-se a data como sinônimo de caos, pela história de Odin em um banquete. O deus nórdico estava com outras 12 divindades enquanto Loki, o deus da trapaça, não foi convidado. Assim ele teria ido ao local, causado confusão e matado um dos convidados, Balder. A lenda deu significado a superstição de que um encontro com 13 pessoas terminaria em tragédia.

Numerologia Já para a numerologia, o número 13 é visto de forma positiva, uma vez que o 1 simboliza a independência e coragem, enquanto o 3 representa otimismo e entusiasmo. A soma de ambos também é bem vista. 4 significa estabilidade e realização de sonhos.

Romanos Na mitologia romana, o número 12 era considerado o mais perfeito, uma vez que simbolizavam os signos do zodíaco, os deuses do Olimpo e as constelações. O 13 “quebrava a perfeição”, enquanto a sexta-feira era conhecida como o dia das execuções dos condenados à morte, portanto, era mal vista.