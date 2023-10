Construir fica 4,01% mais caro no Acre e metro quadrado pode chegar a R$ 1.976,77

Calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) variou 0,28% no Acre em setembro, fazendo com que o custo do metro quadrado ficasse em R$ 1.872,14. Com esses valores, construir no Acre ficou 4,01% mais caro em 2023.

Sem a desoneração da folha, o custo do m2 vai a R$1.976,77 no Acre. O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em agosto fechou em R$ 1.713,52, passou em setembro para R$ 1.713,87, sendo R$ 998,17 relativos aos materiais e R$ 715,70 à mão de obra.

No País, o acumulado nos últimos doze meses foi de 2,68%, resultado abaixo dos 3,11% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O índice de setembro de 2022 foi de 0,44%, parcela dos materiais voltou a apresentar queda, com taxa de -0,22%, ficou 0,08 ponto percentual abaixo da taxa de agosto (-0,14%). Considerando o índice de o índice de setembro de 2022 (0,53%), houve queda de 0,75 ponto percentual.

Já a mão de obra, com taxa de 0,36%, e menos acordos coletivos firmados em relação ao mês anterior, registrou queda de 0,28 ponto percentual em relação ao índice de agosto (0,64%). Com relação a setembro de 2022, houve alta de 0,05 ponto percentual (0,31%).

O terceiro trimestre do ano fechou em: -0,31% (materiais) e 5,55% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em -0,19% (materiais) e 6,94% (mão de obra), respectivamente.

A Região Norte, com alta na parcela dos materiais em 5 dos seus 7 estados, e acordo coletivo registrado no Amazonas, ficou com a maior variação regional em setembro, 0,49%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: -0,09% (Nordeste), -0,03% (Sudeste), 0,05% (Sul) e 0,09% (Centro-Oeste).

Com reajuste observado nas categorias profissionais, e alta na parcela dos materiais, Alagoas foi o estado que registrou a maior taxa em setembro, 1,78%; seguido pelo Amazonas (1,63%), também sob influência dos acordos coletivos firmados.