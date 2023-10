Sargento da reserva da PM é encontrado morto, sagrando dentro de residência

Por Davi Sahid

O 1° Sargento da reserva da Polícia Militar, Antônio Edivan Celestino de Lima, de 56 anos, foi encontrado morto na madrugada deste sábado, 28, dentro de sua residência situada na rua Joaquim Macedo no bairro São Francisco em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Edivan bebia muito e estava passando por problemas de saúde, na madrugada, sua esposa percebeu a ausência do Sargento e quando foi averiguar aonde ele estava, o encontrou morto dentro de um cômodo da casa.

No quarto estava um forte odor de álcool e havia muito sangue pelo chão, o que gerou desconfiança por parte da esposa, acreditando que o marido havia sido assassinado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e quando os Paramédicos chegaram ao local, a Médica atestou o óbito do Sargento e em seguida acionou a Polícia Militar.

A área foi isolada pelos Militares para os trabalhos do Perito em criminalística, que constatou que no corpo de Edivan não havia marcas de tiros e nem perfurações de faca ou agressões, e sim que o Sargento havia sofrido uma parada cardíaca ao qual gerou um sangramento nasal.

Após a perícia, o corpo de Edivan foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) estiveram no local e buscaram informações a respeito da morte do Militar.