Após redução R$ 0,12 da Petrobras, gasolina vendida no Acre segue a mais cara

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atualizou nesta sexta-feira (27) o levantamento semanal de preços dos combustíveis, mostrando que o valor médio do litro do diesel comum está a R$6,95 no Acre enquanto o S10 a R$7,01 -ambos os mais caros do País no período.

O preço médio do litro da gasolina gasolina comum é de R$6,62 e a aditivada está cotada em R$6,66 -também ambos com os valores mais elevados do Brasil.

No dia 21 de outubro entrou em vigor um novo reajuste no preço dos combustíveis vendidos pela Petrobras para as distribuidoras. O preço médio de venda da gasolina passou a ser de R$ 2,81 por litro, uma redução de R$ 0,12 por litro.

Já o preço médio de venda do diesel para as distribuidoras passou a ser de R$ 4,05 por litro, um aumento de R$ 0,25 por litro.A botija de 13 quilos do gás de cozinha custa R$112,61. O etanol custa R$4,68 no Acre.