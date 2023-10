Lovisaro assina termo de compromisso para aquisição do Bloco D da Uninorte

Na tarde desta sexta-feira, 27, o procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, fez a assinatura do contrato de compra de um dos prédios do Centro Universitário Uninorte, no caso o bloco D, onde deverá abrigar todas as unidades do MPAC em Rio Branco. O ato de assinatura ocorreu na Sede do MP e foi acompanhado pelo diretor da Uninorte, Ricardo Leite. A proposta abrangerá também a aquisição do terreno adjacente.

O órgão controlador funcionará em um dos blocos e é considerado uma das grandes conquistas da gestão de Lovisaro à frente do MP. A nova estrutura ministerial será dividida em 3 blocos sendo eles: o bloco principal (1), existente, que possui 4 pavimentos, mais o subsolo, o anexo (2), ainda a ser construído, que possuirá dois pavimentos e o bloco do auditório, ainda a ser construído, que possuirá dois pavimentos, com o subsolo.

A sede contará com aproximadamente 300 salas, com tamanhos diversos, tendo área para estacionamento, refeitórios, copas, banheiros acessíveis em todos os pavimentos, vestiários, escadas acessíveis, elevadores, espaços de vivência, restaurante, auditório para 500 lugares, salas de reunião, sala memória e museu.

Divisão da sede do MPAC

A nova sede ficará dividida da seguinte forma: Bloco 01, sendo a Sede Ministerial, Pavimento A (subsolo): NAT, GAECO e Copa Central; Pavimento B (Térreo): Recepção Geral, CAC, CAV, Natera, Nateca, CAOP’s, Ouvidoria, Observatório de Gênero; PAB Bradesco, Sala de Reuniões, Segurança Institucional, Promotorias Especializadas e Promotorias Cíveis; Pavimento C (1º piso): Promotorias Criminais, Sala de eventos, Sala de Reuniões, Diretorias; Administração, TI, Controle Interno, Comunicação, Financeiro e Gestão de Pessoas; Sindicato dos Servidores e Refeitório; Pavimento D (2º piso): Corregedoria, Procuradorias, CAOP’s e NAPAZ; Pavimento E (3º piso): PGJ, CG, PGAAAI, PGAJUR, SG, SECPLAN, Sala de Sessões, Órgãos Colegiados, CES, CEAF, Gabinete Militar e Gabinete do MPM.

Já no Bloco 02 (Anexo), terá Restaurante; Logística e Transporte; Copa/Refeitório; Arquivo e Vestiários. No Bloco 03 (Auditório e futuras instalações do NAT/GAECO), sendo que o auditório será para 500 pessoas; 02 salas para eventos (100 lugares cada); Museu; Administrativo; Estrutura executada e uma laje para futuramente receber as novas instalações do NAT/GAECO.