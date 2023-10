Prisioneiro paga fiança com prêmio de R$ 65 mil em aposta esportiva nos Estados Unidos

Um prisioneiro nos Estados Unidos faturou cerca de R$ 65 mil para pagar a própria fiança por meio de apostas esportivas. O homem, identificado como Rasheed, viralizou nas redes sociais esta semana por conta do vídeo em que aparece fazendo a aposta por telefone na prisão. O fato curioso foi relatado por diversos portais estadunidenses. Vale lembrar, ainda, que mais da metade dos Estados dos EUA permite apostas.

Rasheed tem uma conta no TikTok em que publica dicas de aposta, mas dessa vez, ele foi arrojado para pagar o valor da fiança, estimado em cerca de 10 mil dólares (pouco mais de R$ 50 mil). Para isso, ele apostou 500 dólares (cerca de R$ 2,5 mil) em seis partidas da NFL, a liga de futebol americano, e da WNBA, a liga feminina de basquete dos EUA.

“Eu aposto 500 [dólares] nisso, vou fazer uma aposta combinada. Os Raiders contra os Patriots; os Jets contra os Eagles; os Bills contra os Giantes; os Lions contra Tampa Bay; os Rams contra os Cardinals; e o New York Liberty, de basquete, contra o Las Vegas Aces. Faça tudo em uma combinada”, disse o homem na ligação em que fez a aposta.

Incarcerated Rasheed needed $10,000 to make bond and decided to bet #Rams #Jets #Raiders #Liberty #Bills #Lions (6 Teams Moneyline Parlay) and he cashed out for $13,466 : He’s on his way home today. pic.twitter.com/BZpeOdUv6W

— IB THE GAMBLER 🔌 (@incarceratedbob) October 16, 2023