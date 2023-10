Corinthians é acionado na Fifa por time argentino e corre risco de transferban

O Argentinos Juniors denunciou o Corinthians na Fifa pelo atraso no pagamento de uma parcela pela compra do volante Fausto Vera. O jogador chegou ao clube paulista em 2022 pelo valor de 8 milhões de dólares (aproximadamente R$40 milhões) a serem pagos em diferentes momentos.

A denúncia foi divulgada pelo jornalista argentino Cesar Luís Merlo. De acordo com a publicação, a queixa dos argentinos é pelo atraso no pagamento de 3,45 milhões de dólares (R$17,47 milhões), que correspondem à segunda parcela do negócio.

Uma das punições usadas pela Fifa em situações do tipo é a implementação do transferban, que proíbe o Corinthians de registrar novos jogadores até que o valor seja quitado. Vale lembrar que, em julho deste ano, o Argentinos Juniors também acionou o clube na Federação Internacional e inviabilizou o registro da contratação do meia Matías Rojas.

“Estão rompidas as relações comerciais e serão proibidos (de contratar) pela Fifa. Eles têm uma demanda na Fifa. Se não pagarem, não poderão contratar”. disse Crístian Malaspina, presidente do Argentinos Juniors, à ESPN





Fausto perdeu o posto de titular no Corinthians e tem sido preterido pelos concorrentes Maycon e Gabriel Moscardo. O jogador, agora, trabalha para recuperar o prestígio anterior sob o comando do técnico Mano Menezes.