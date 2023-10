Policial encontrado morto no Acre era da Paraíba e havia ingressado na Polícia Federal em setembro

A Superintendência da Polícia Federal no Acre identificou o agente encontrado morto em um quarto de hotel na cidade de Epitaciolândia, no interior do Acre, nesta terça-feira, 10. Trata-se de Tálito Borges Brito, de 34 anos, natural de Campina Grande, no Estado da Paraíba. Ele foi encontrado com marca de tiro.

A vítima havia passado no concurso da PF, um dos mais disputados do país, fez o curso de formação e foi empossado no dia 21 de setembro na Superintendência da capital do Acre.

Uma das hipóteses é que o policial tenha tirado a própria vida, o que deixou agentes da PF que tomaram posse com Tálito consternados já que o rapaz era um dos mais empolgados com o novo emprego.

Tálito possuia graduação em Meteorologia pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Era graduando em Ciências Aeronáuticas pela Escola Superior de Aviação Civil – ESAC e tinha experiência no ensino de Física e Matemática do Ensino Médio.