Em menos de 10 dias, mais um jovem morre afogado na Cachoeira do Abraão

Por Davi Sahid

O que seria uma área de lazer para os Acreanos está se tornando pesadelo para famílias que decidem curtir a famosa Cachoeira do Abraão, localizado no km 10 do ramal Linha 7, localizado no km 34 da Rodovia AC-10, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Na tarde desta terça-feira, 10, o jovem Eduardo Lima Silva, de 19 anos, morreu vítima de afogamento enquanto curtia o banho no Rio Acre na companhia de amigos.

Segundo informações de Populares que presenciaram o incidente, Eduardo estava nadando tentando atravessar o Rio Acre, bem próximo a queda d’água, quando perdeu as forças, foi arrastado pela correnteza e afundou. A vítima ainda conseguiu gritar por socorro para os amigos, porém, desapareceu rapidamente nas águas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma equipe de mergulhadores e após uma hora de buscas, os Bombeiros conseguiram encontrar; corpo do jovem a uma profundidade de aproximadamente 4 metros.

O corpo de Eduardo foi removido e encaminhado pela própria guarnição dos Bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavéricos.

Essa é a segunda morte registrada na Cachoeira do Abraão. Em menos de 10 dias, Cauã Ricardo Nascimento Silva, um jovem de 19 anos, residente no Loteamento Novo Horizonte, em Rio Branco, estava desfrutando do dia com seus familiares e amigos quando a tragédia aconteceu. Em um momento de coragem, Cauã decidiu aventurar-se no meio da cachoeira, onde a correnteza é notoriamente forte. Foi nesse instante que ele perdeu o equilíbrio e escorregou entre as pedras de argila e desapareceu nas águas do Rio Acre.