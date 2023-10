Polícia fecha “boca de fumo” prende três pessoas e apreende drogas e dinheiro em Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma ação dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão resultou a prisão dos traficantes Douglas Cavalcante, de 19 anos, Leandro Leonardo Lopes de Souza, de 23 anos e Wenderson Dantas Magalhães, de 25 anos, na noite desta terça-feira, 10, pelo crime de tráfico de drogas. As prisões ocorreram na rua Vitória, no bairro Novo Esperança, em Rio Branco.

A guarnição Policial estava fazendo patrulhamento de rotina pela região que é conhecida pela intenso tráfico de droga e visualizaram vários usuários comprando entorpecente em uma residência.

Dois homens que entraram na casa, ao perceberem a presença dos Policiais pularam a janela e o muro, no entanto, um foi preso. Dentro da residência os Policiais prenderam também mais duas pessoas. Foi feito uma busca e os PM encontraram em posse dos traficantes 51 papelotes de skunk, 55 trouxinhas de cocaína, material para embalar drogas e uma quantia de R$ 610,00 em espécie oriundo das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e trio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.