Prefeitura oferece curso gratuito para operar máquinas pesadas

Foto: Assecom

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro) em parceria com a Qualifica Cursos, iniciou nessa segunda-feira (9) as inscrições para o curso de Máquinas Pesadas. O interessado pode realizar a inscrição até o próximo dia 11 na Seagro que fica localizada no prédio da Ceasa Rio Branco.

As aulas teóricas serão nos dias: 11, 12 e 13 de outubro das 19hs às 21h30. As aulas práticas serão no pátio da secretaria nos dias 14 e 15 de outubro das 7h às 17h. No curso o aluno irá aprender sobre as seguintes máquinas: Empilhadeira, motoniveladora, trator, pá carregadeira, retroescavadeira e escavadeira hidráulica.

O secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, se diz satisfeito com a iniciativa.

“Estamos muito alegres, pois os inscritos poderão participar do começo ao fim do treinamento e não vão ter que arcar com custo algum. A Qualifica Cursos vai certificar todos os operadores, a população participante que tiver interesse não vai pagar matrícula, não vai ter custo com apostila, nem aulas teóricas e nem com a prática devido a esse apoio que a prefeitura está proporcionando”, explicou.

O instrutor técnico, Silvestre Fontes, fala que o curso de operador de máquinas pesadas é para todos.

“É uma grande oportunidade, é valido informar que o curso atende a norma regulamentadora de número 11 a 12 a 18.6, do Ministério do Trabalho. Iremos certificar os servidores que trabalham com máquinas no município de Rio Branco. Essa oportunidade é aberta para a população, e para os servidores que trabalham com equipamentos pesados”, ressaltou.

Por Assecom/ Prefeitura