Polícia Civil prende acusado de cometer homicídio com requintes de crueldade em Sena Madureira

A polícia civil de Sena Madureira realizou a prisão ainda em flagrante do assassino Antônio Benedito Souza Conceição, 36 anos (Vulgo Bené).

Bené foi preso na Praia do Amarilho, sob a acusação de matar o marceneiro Nacife Oliveira Passos, com requintes de crueldade na manhã desta segunda-feira (16) em Sena Madureira.

Segundo informações, o acusado é marido de uma mulher que foi vítima fatal de um acidente há cerca de 2 meses em que Nacife esteve envolvido.

Nacife foi morto com vários golpes de terçado e várias pauladas na cabeça. O acusado deverá responder por crime hediondo, ele será encaminhado ao presídio Evaristo de Moraes nas próximas horas.

Com a prisão em flagrante, a polícia civil dar uma resposta rápida á sociedade é uma mensagem clara de que não vale a pena se envolver em crimes no vale do Iaco, visto que não ficará impune.

