Irmão mata outro em Tarauacá e pai declara que foi de propósito

Na última terça-feira, 10, Ivanildo Caetano Carneiro, 16 anos, matou o irmão Nailson Caetano de Paula, de 14 anos, com um tiro de espingarda na testa, no Seringal Colombo, no Rio Murú, em Tarauacá. Ele alegou tiro acidental e corpo do irmão foi enterrado na localidade. Nesta segunda-feira, 16, o pai do morto,Antonio Nardilson Alves, 38 anos, procurou a Polícia e declarou acreditar que o enteado matou o próprio irmão de propósito.

Na Delegacia de Tarauacá o homem contou que ao chegar ao local onde seu filho estava morto, tentou trazer o corpo para delegacia de policia para que fossem feitos exames a fim de apontar a causa da morte, mas a ex-mulher dele, Maria Aparecida, mãe da vitima e do autor, não permitiu, o expulsou do local e disse que ninguém tiraria o filho dela de lá.

Antonio Nardilson afirma no corpo da vítima havia chumbo na cabeça e na mão, fato que ele estranhou muito.”É como se ele quisesse se defender com a mão na frente na hora em que o irmão atirou nele. E no local do tiro estava rodeado de chumbo”, contou o homem à Polícia.

Ele não morava mais com a ex-esposa, o filho dela e o do casal, que foi morto. Mas vizinhos contaram a ele que o irmão mais velho havia ameaçado a vítima de morte.

O pai do morto contou a polícia que conheceu Maria Aparecida e ela já tinha o filho Ivanildo, e o casal teve Nailson e uma menina. Quando o casal se separou, todos ficaram com a mãe.

O homem disse que ma terça-feira, por volta das 14 horas, voltou da estrada de seringa quando foi avisado da morte do filho e foi até o local do ocorrido e se deparou com seu filho em cima de uma mesa, com um tiro na testa e chumbo nas mãos.

Ele teria ouvido então várias versões para a morte do filho: que o suposto autor teria disparado o cartucho molhado e atingiu a vitima sem querer.

Antonio seguiu o relato destacando o fato do suposto autor estar muito frio durante o velório do irmão. O caso será investigado pela Polícia Civil de Tarauacá