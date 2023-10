Homem recebe corretivo de facção e vai parar no Pronto Socorro de Rio Branco

Um homem identificado por Alicio Lopes de Souza, 54 anos, foi brutalmente espancado na noite desta segunda-feira (16), na rua Barbosa Lima, bairro da Base.

Segundo informações Alicio Lopes estaria realizando furtos naquela região, ele recebeu um corretivo de uma facção criminosa, que agrediram com ripas.

Uma viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima que estava em via pública e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Alício Lopes foi entregue ao Setor do Traumatologia para maior avaliação, onde deu entrada com fratura no braço direito, hematomas na perna, braço e costa, seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais Militares do 1° Batalhão colheram informações dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região na tentativa de prender os autores, porém, ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.