Mulher nos EUA descobre no Google que seu namorado vai se casar com outra; veja vídeo

Ellen Smith, de Dallas (Texas, EUA) usou o TikTok para mostrar um site de registro de casamento que a ajudou a descobrir a verdade sobre o homem com quem mantinha um relacionamento.

“Se você estiver tendo um dia ruim, lembre-se de que pode ter encontrado acidentalmente o site do casamento do homem com quem está saindo há seis semanas no Google”, escreveu.