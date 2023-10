Polícia Militar do Acre prende em flagrante três indivíduos por furto em loja em Cruzeiro do Sul

Na madrugda dessa terça-feira, 17/10, a guarnição de serviço da companhia de rádio patrulhamento foi acionada pelo COPOM para atender uma ocorrência de furto em uma loja localizada no bairro São José. Imediatamente as equipes de serviço se dirigiram ao local informado e, ao se aproximarem avistaram um veículo Uber de marca modelo Ford KA de cor Branca, ocupado por três indivíduos.

Foi dado ordem de parada e durante busca foi encontrado no veículo uma máquina de cartões pertencente à loja alvo do furto. Após conversa com os ocupantes do veículo, eles confessaram ser os autores do furto e informaram que os objetos subtraídos da loja estavam em uma residência no bairro Trapiche da Lagoa.

A guarnição foi até o endereço informado e conseguiu recuperar todos os pertences da vítima que ainda estavam dentro de malas. Os autores juntamente com os produtos do furto foram entregue na delegacia para os demais procedimentos do flagrante.

Por Ascom/ PMAC