Líder supremo do Irã acusa Israel de “limpeza étnica” e alerta contra escalada em Gaza

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse nesta terça-feira (17) que se as “atrocidades” contra a Faixa de Gaza persistirem, “os muçulmanos e as forças de resistência podem perder a paciência” e ninguém seria capaz de impedir as ações deles.

“O mundo está testemunhando a limpeza étnica feita pelo regime sionista”, disse Khamenei durante um discurso em Teerã.

O líder iraniano acrescentou: “Todas as partes deveriam se abster de pedir a alguém que impeça um grupo de tomar medidas em resposta aos crimes dos sionistas”.

Israel tem afirmado que está promovendo esforços para minimizar vítimas civis, alertando-os para saírem da região norte da Faixa de Gaza, mas o número total de mortes relatado pelo Ministério da Saúde palestino está próximo de 3 mil.

Uma ligação direta entre o Irã e os ataques terroristas de 7 de outubro, que deixou 1,4 mil pessoas mortas, não foi estabelecida, mas tanto os Estados Unidos como Israel dizem que o Irã é o principal parceiro do Hamas.

O Irã negou qualquer envolvimento.

O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou o Irã para “ter cuidado” com suas ações na região, enquanto o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, alertaram Teerã contra a intervenção e a escalada da guerra entre Israel e Hamas.