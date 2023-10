Homem tenta tirar mulher de bar à força e ela acaba indo embora com outro em Cruzeiro do Sul

Um homem tentou por duas vezes tirar uma mulher à força de um bar onde ela estava na noite dessa quinta-feira, 12, no Bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul. Ele chegou a usar um facão, mas ela foi embora com outro homem em uma caminhonete e o caso quase virou uma tragédia.

Em vídeos gravados por testemunhas, é possível ver o homem chamado Felipe levando a mulher para dentro do veículo à força. Ela, mesmo arrastada por ele, diz que não quer ir e é ajudada por outra mulher para não embarcar.

Em outro vídeo, a mulher que já está dentro do veículo consegue sair enquanto ele tenta reverter a situação. Na sequência, o homem já com um terçado na mão corre na direção da caminhonete onde ela está, tenta parar o carro, não consegue e atinge a traseira do veículo com terçadadas. A ação não impediu a saída do carro com o casal.

A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local não havia mais nenhum dos três envolvidos.

Veja o vídeo: