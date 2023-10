Acreana é morta por bala perdida em tiroteio em João Pessoa, Paraíba

A tragédia aconteceu no início da noite desta quinta-feira, 12, durante um tiroteio entre dois assaltantes e dois policiais militares do estado da Paraíba, que estavam na Orla do Cabo Branco em João Pessoa, e teriam testemunhado o momento em que os dois suspeitos tentaram assaltar um grupo de mulheres.

Segundo informações, a acreana Maria do Livramento, de 49 anos, estava passando pelo local acompanhada de uma filha quando teve início o tiroteio entre os policiais e os supostos assaltantes.

A mulher foi atingida com um tiro na região do tórax e morreu no local.

Além dela, um assaltante identificado pelo nome de Valério Oliveira Cabriel, de 32 anos, morreu na troca de tiros; outra mulher ficou ferida com um tiro nas nádegas e foi socorrida.

A Polícia Civil deu início à investigação para esclarecer o caso.

A vítima acreana era casada com o policial militar aposentado Alberto Brito, que após a aposentadoria teria escolhido a capital do estado da Paraíba para fixar residência. A família estava morando em João Pessoa há um ano e três meses.

