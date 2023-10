Família acusa policiais do Batalhão Ambiental de agredir deficiente físico no município de Xapuri

Policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) estão sendo acusados de agredir fisicamente um surdo-mudo e portador de deficiência intelectual em Xapuri. O fato, segundo a irmã e tutora da vítima, aconteceu na semana passada, dia 5 de outubro, no bairro Sibéria, mas somente nesta semana ela levou o caso à promotoria de Justiça da cidade.

Após ser atendida no Ministério Público, a mulher foi orientada a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, o que ela informou que fará ainda nesta sexta-feira, 13. Segundo ela, que prefere não ter o seu nome divulgado, o irmão tem 45 anos de idade, e que apesar dos problemas que tem, não é agressivo e nem causa problemas a ninguém.

“Ele não faz mal a ninguém, é deficiente, surdo-mudo, desde criança. Ele toma medicamentos e fez acompanhamento. Ele anda pelas ruas, mas de maneira nenhuma é agressivo. A gente está sem entender por que ele foi agredido assim e queremos que providências sejam tomadas para que isso não volte a acontecer”, diz a irmã.

No vídeo, é possível ver o momento em que o homem, vestindo camisa rosa e bermuda escura, se aproxima, caminhando, da frente da marcenaria, onde o fato denunciado teria acontecido. Na sequência, quatro agentes do BPA saem de uma viatura armados e vão em direção a ele. A partir desse ponto não é mais possível ver o que aconteceu.

A abordagem teria acontecido em razão de uma pessoa que estava no local estar filmando os policiais. A reportagem tentou manter contato com a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Acre (PMAC), mas não conseguiu êxito até o fechamento desta publicação, que será atualizada assim que for conseguida uma manifestação sobre o assunto.