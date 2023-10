Diego Costa, do Botafogo, é suspenso por declaração em jogo contra o Atlético-MG

Em sessão realizada nesta quinta-feira (19), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu Diego Costa, do Botafogo, por uma fala do atacante após a derrota para o Atlético-MG, em 16 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jogador contestou a anulação de um gol seu marcado nos acréscimos.

“Está claríssimo que foi gol legal. Acho que eles aí meteram a mão na questão da interpretação. Nem pensou, nem olhou muito. Sabemos que para a competição ficar mais atrativa tem que deixar o Botafogo mais próximo dos adversários”, disse Diego Costa, na saída do gramado da Arena MRV.

Por conta disso, o jogador foi denunciado e punido no artigo 243-F (ofensa à honra) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A decisão foi pela aplicação da pena mínima prevista no CBJD.

Desta forma, Diego Costa, por ora, não tem condições de atuar no sábado (21), contra o Athletico-PR, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo já informou que recorrerá da decisão do Tribunal.

Com 58 pontos em 27 jogos, o Alvinegro é o atual líder isolado da Série A do Campeonato Brasileiro.