Padastro é agredido pelo enteado à ripadas no loteamento Santo Afonso, 2° Distrito de Rio Branco

Um homem identificado por José Roberto Santos de Paula, 49 anos, foi brutalmente espancado na tarde desta quinta-feira (19), na rua Francisco Ribeiro, no loteamento Santo Afonso, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, durante uma bebedeira entre padastro e enteado, quando houve uma discussão entre eles, o enteado pegou uma pedaço de ripa e agrediu o próprio padastro. O enteado fugiu, tomando rumo ignorado.

Uma viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima que estava em via pública e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

José Roberto foi entregue ao Setor do Traumatologia para maior avaliação, onde deu entrada com um corte na cabeça e um corte profundo na região da testa, seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais Militares do 2° colheram as primeiras informações do autor do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região na tentativa de prender o autor, porém, ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.