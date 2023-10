Jornalista Rachel Sheherazade é expulsa do reality show A Fazenda; saiba mais

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa do reality show A Fazenda, exibido na Record TV, nesta quinta-feira (19). A eliminação desta quinta foi cancelada com a saída de Rachel.

Segundo o comunicado da produção, ela foi expulsa após tomar uma atitude que colocou em risco a integridade física de outras pessoas do reality.

“São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo.”

Rachel se desentendeu com outra participante do reality show, Jenny Gontijo, por conta da divisão de tarefas da casa.