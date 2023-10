Com ventos de 60km/h, Inmet alerta para probabilidade de chuvas e temporais no Acre

Nesta sexta-feira, 20, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para a alta probabilidade de chuvas intensas em parte do Acre.

O órgão destaca que pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. O fenômeno deve vir acompanhado de ventos intensos, de até 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O alerta vale para os municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Assis Brasil, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Tarauacá e Sena Madureira.

O alerta do Inmet para o Vale do Acre e Vale do Juruá está em bandeira amarela, o que significa que o grau de severidade é de Perigo Potencial. O aviso tem validade até as 10h deste sábado, 21..