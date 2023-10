Lira se reúne com Xi Jinping em Pequim para discutir cooperação entre Brasil e China

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se encontrou nesta sexta-feira (20) com o presidente da China, Xi Jinping, no Grande Salão do Povo, em Pequim.

A reunião ocorreu em meio ao Fórum Cinturão e Rota, que comemora 10 anos do programa internacional de investimento em infraestrutura da China, do qual o Brasil oficialmente não faz parte.

Pelo X (antigo Twitter), Lira disse que a comitiva da Câmara dos Deputados, que está na China, também visitou uma empresa de importação de soja brasileira e uma empresa de produção de energia.

Emergentes

Xi Jinping disse que a China e o Brasil são os dois maiores países em desenvolvimento dos hemisférios oriental e ocidental, respectivamente, e são grandes países emergentes com influência global. “Diante de um mundo tumultuado, os dois países devem se apoiar firmemente.”

A iniciativa do Cinturão e Rota é altamente compatível com a reindustrialização e o Novo Programa de Aceleração do Crescimento do Brasil (PAC), disse Xi Jinping, acrescentando que os dois lados devem trabalhar para facilitar seu respectivo processo de modernização.

Para o presidente chinês, a China apoia o Brasil na realização da cúpula do G20 em 2024, bem como da conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas em 2025, e está disposta a fortalecer a coordenação e a cooperação com o Brasil.

Xi Jinping expressou ainda esperança de que Lira e seus colegas da Câmara promovam ativamente o intercâmbio e a cooperação entre a China e o Brasil e contribuam para o melhor desenvolvimento dos laços bilaterais.

Lira disse que a cooperação com a China tem promovido efetivamente o desenvolvimento econômico e social do Brasil e aumentado a capacidade de emprego e produção do Brasil.

“O sucesso da China é de grande importância para o mundo, e a China sempre foi uma parceira importante para o desenvolvimento do Brasil”, afirmou.

“Como presidente rotativo do G20 no próximo ano, o Brasil está disposto a se comunicar e coordenar estreitamente com a China, e aguarda com expectativa a visita do presidente Xi”, disse Lira.