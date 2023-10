Com o apoio de Jorge Viana, Acre tem frigorífico inserido na lista dos que podem exportar carne para a China

O Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, confirmou em uma entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 17, que o frigorífico acreano Frisacre está na lista encaminhada pelo ministério para possível exportação de carne para a China. Segundo o que foi dito, a ideia é regionalizar e dar atenção também para o Norte e o Nordeste, o que é uma decisão do Governo Federal.

A lista conta com 77 plantas frigoríficas que estão aptas a serem habilitadas pelos chineses. O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, um dos grandes articuladores desse processo, esteve na coletiva ao lado de Murilo Leite, representante do frigorífico acreano.

“Nós vamos seguir trabalhando para que o mais rápido possível a gente possa ter uma planta frigorífica habilitada e exportando. Essa é a ideia do governo do presidente Lula de garantir uma regionalização das exportações, onde estados pequenos, estados do Norte e do Nordeste possam também ter acesso aos mercados mais atrativos do mundo inteiro, como o mercado chinês”, disse Jorge Viana.

O representante do frigorífico acreano Frisacre, Murilo Leite, comentou mais este passo que foi dado rumo à habilitação e, claro, à exportação de carne do Acre para a China: “Estamos nesse processo desde 2020. Com a mudança para o governo do presidente Lula, o presidente da ApexBrasil Jorge Viana pegou essa causa para ele e já tivemos aqui no começo da gestão do Ministro Fávaro, e nosso processo que estava parado e nunca andava rapidamente passou pela auditoria do Mapa. Hoje estamos entre as 77 plantas frigoríficas aptas para exportar para a China.” E continuou: “Estive nessa audiência com o presidente Jorge Viana da Apex e com o Ministro Fávaro. Isso é fundamental, e saiu com a certeza de que estamos muito perto. Agora, vamos fazer contato com possíveis compradores e aguardar para estarmos entre os escolhidos pelos chineses.

“Lá na China, tem 77 nomes na lista de empresas que podem exportar. Queremos a democratização, a regionalização. Todas as plantas da lista já estão aptas a serem habilitadas. Agora é preciso trabalhar na China junto aos importadores para garantir o interesse comercial. Democraticamente colocamos todos em condição e temos plantas de todas as regiões brasileiras”, disse o Ministro Carlos Fávaro.

De acordo com as informações concedidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, todas as plantas que estão na lista terão a mesma condição de conseguirem a habilitação. Isso vem sendo defendido pela nova gestão da Agência Brasileira para Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e pelo novo governo do Presidente Lula, que tem procurado ampliar as exportações em estados do Norte e do Nordeste, que ainda contribuem muito pouco no montante das exportações brasileiras.