Deputado Da Cunha é acusado de espancar a companheira até ela desmaiar no litoral de SP

Deputado Delegado Da Cunha e nutricionista Betina tinham união estável há três anos — Foto: Reprodução

O deputado federal Carlos Alberto da Cunha (PP), que ficou conhecido como youtuber e delegado Da Cunha, foi acusado de agredir a companheira dentro do apartamento em Santos, no litoral de São Paulo. O g1 teve acesso, nesta terça-feira (17), ao boletim de ocorrência feito pela nutricionista Betina Grusiecki por lesão corporal, ameaça, injúria e violência doméstica. O deputado nega as acusações (veja no fim da reportagem).

O crime aconteceu em um apartamento em um condomínio na Rua Ricardo Pinto, no bairro Aparecida. A mulher, de 28 anos, relatou à Polícia Civil que tem união estável com o deputado há três anos e mora junto com ele.

De acordo com o depoimento dela às autoridades, Da Cunha começou uma discussão com a companheira após consumir bebida alcoólica no sábado (14) e, em determinado momento, passou a xingá-la de “lixo” e “putinha”.



Em seguida, o delegado começou as agressões. Segundo a vítima, ela chegou a desmaiar após Da Cunha apertar o pescoço e bater a cabeça dela na parede. Betina disse que quando acordou, viu o homem voltar em sua direção e, para se defender, jogou um secador de cabelos nele.



O deputado voltou a bater a cabeça da companheira contra a parede e fez ameaças. “Vou encher de tiros a sua cabeça, vou te matar e vou matar sua mãe”, teria dito Da Cunha, antes de quebrar o óculos e destruir as roupas da mulher, segundo o boletim de ocorrência.



Ainda no documento da Polícia Civil consta que a vítima contou saber do histórico agressivo dele com a ex-companheira. Ela solicitou medida protetiva e foi orientada sobre os direitos. O g1 tentou falar com Betina, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.