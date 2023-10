Vídeo: homem luta com canguru que tentava afogar cachorro

Um policial aposentado da cidade de Mildura, no sul da Austrália, viralizou ao enfrentar um canguru gigante que estava tentando afogar o seu cachorro pelo pescoço.

No vídeo, divulgado no último fim de semana, o homem fala ao ver o seu pet preso: “Vou dar um murro na sua cabeça, larga o meu cachorro!”. Sem sucesso, o australiano enfrentou o animal, que revidou o ataque e derrubou o celular na água. Quando a imagem volta aos dois, o canguru aparece observando, em pé, o homem e já sem segurar o cachorro, que nadou para a margem do lago.

Em entrevista à ABC News Australia, Mick Moloney contou que estava fazendo exercícios matinais quando percebeu que um de seus animais de estimação havia desaparecido. Pouco tempo após avistar o marsupial, notou que o cachorro surgir da água com dificuldade de respirar.

Também em entrevista à rede de TV local, uma representante do departamento de Vida Selvagem explicou que os cangurus são animais selvagens que enxergam os humanos e cachorros como predadores. A porta-voz disse que, provavelmente, o cachorro tentou atacar o canguru e que, por isso, o animal revidou como instinto de sobrevivência.

Moloney contou que o cachorro está bem e que vão continuar com a rotina dos passeios matinais pelo lago.