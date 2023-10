Cerca de 2,5 mil detentos fazem greve de fome em penitenciária de Rio Branco

Ao menos 2,5 mil detentos aderiram à greve de fome no presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, desde essa segunda-feira, 2. A informação foi repassada durante o protesto de familiares de presos que fechou parte do Centro da cidade ontem.

Segundo os relatos, são presos do Chapão que exigem melhorias nas condições oferecidos pelo sistema carcerário, como na alimentação oferecida pela empresa contratada; acesso aos serviços de saúde e medicamentos; entre outras.

Ontem, segunda-feira, familiares de presos, em geral, mães e esposas, fecharam ruas do centro de Rio Branco fazendo exigências similares. À tarde, numa reunião com representantes do Instituto de Administração Penitenciária do Acre e Secretaria de Governo, ficou acordado que as manifestantes deverão montar uma comissão que se reunirá mensalmente com o órgão de administração penitenciária para alinhar as melhorias.

Dentre as medidas que entrarão em vigor ainda esta semana, de acordo com uma testemunha, estão o aumento da proteína nas marmitas entregues aos presos, a mudança do dia da visita para o fim de semana e o restabelecimento do acesso dos apenados a medicamentos e serviços médicos.

Sobre a mudança de empresa fornecedora dos alimentos, que também é uma exigência do movimento, as autoridades afirmaram que estudam o caso e uma resposta definitiva será dada no próximo dia 12.

A assessoria de comunicação do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) confirmou ao ac24horas a greve de fome, mas não deu mais detalhes até o fechamento dessa matéria.