Calçadão do Novo Mercado Velho deve passar 2 meses em reforma

A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) assinou nessa terça-feira, 24, a ordem de serviço para iniciar a execução da obra de recuperação do Calçadão do Novo Mercado Velho, área à margem esquerda do Rio Acre, compreendido entre as pontes Cel. Sebastião Dantas e Juscelino Kubitschek (Ponte Metálica), no Centro de Rio Branco.

O investimento para a obra é de aproximadamente R$ 300 mil, oriundos de recursos próprios do Estado. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em dois meses.

Além da recuperação do calçamento, o Estado promoverá os serviços de nivelamento dos trechos que sofreram afundamento e a manutenção dos demais equipamentos, como guarda-corpos de aço galvanizado, bancos e postes, assegurando o perfeito funcionamento do Calçadão.

De acordo com o gestor da Seop, Ítalo Lopes, a obra conta com a recuperação do calçamento afetado, em torno de 2 mil m², tendo em vista o fluxo de pessoas e o comércio, valorizando o fomento da economia local.

Fonte: Agência de Notícias do Acre