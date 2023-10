Argentina desbanca Brasil e vira ‘queridinha’ da China na América Latina

Em junho, a Argentina fechou um acordo com o Banco do Povo da China, o BC chinês, para ampliar o swap cambial, que no total chega a US$ 19 bilhões e que permitiu ao país, tendo acesso a menos de um terço desses recursos, junto com um desembolso do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), pagar em yuans parte da dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI).