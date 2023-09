Veja a programação completa para o desfile de 7 de setembro, em Rio Branco

Nesta quinta-feira, 7, comemora-se os 201 anos da Independência do Brasil. Para a celebração da data, em Rio Branco, o governo do estado promove o tradicional desfile cívico e outras atrações.

Às 8:00, a programação tem início com a revista do governador do Acre às tropas de segurança. O desfile está previsto para se iniciar às 8:15, na avenida Getúlio Vargas, em frente à Biblioteca Pública Estadual, no centro da capital.

Comporão o evento, em desfile, o 4° Batalhão de Infantaria e Selva, o 7 Batalhão de Engenharia de Construção, o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, a banda de música do exército (4° BIS), veículos oficiais federais e Marinha do Brasil.

Após a apresentação das forças federais, as instituições estaduais e sociais farão suas apresentações. A banda de música Amigos Solidários, a Escola Dom Bosco, Demolay, Filhas de Jó, compõem o segundo bloco de apresentações.

O quarto bloco do desfile será aberto pela banda de música mirim da Polícia Militar, acompanhada por escoteiros e os colégios militares Tiradentes (PM), Dom Pedro II (CBMAC) e Wilson Barbosa (CBMAC).

No quinto bloco, o evento traz como atrações a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, o Serviço de Operações e Escoltas, Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOE) e Polícia Civil.

No sexto bloco, haverá um desfile de comboio das forças de segurança do estado, acompanhados por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Para fechar a atração, carros históricos e grupos de motoclube farão parte do desfile.