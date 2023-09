3 clubes brasileiros estão entre os que mais lucraram com transferências em 10 anos

O Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES) divulgou hoje um balanço sobre transferências no futebol nos últimos dez anos. Segundo o observatório suíço, o Athletico Paranaense é o clube brasileiro com o maior superavit entre vendas e compras de atletas desde 2014.

O Furacão arrecadou 221 milhões de euros em vendas nos últimos dez anos e investiu € 37 milhões no mesmo período. Isso se traduz em um saldo positivo de 184 milhões de euros – o maior entre clubes brasileiros e o 16° maior do mundo –. A quantia é equivalente a R$ 984 milhões na cotação atual.

São Paulo e Grêmio são os outros dois clubes do país no top 20 dos que mais lucraram entre saídas e chegadas desde 2014. O Tricolor paulista, inclusive, arrecadou mais que o Athletico-PR em vendas (€ 265 milhões), mas investiu mais em contratações (€ 97 milhões). Portanto, o superavit foi menor que o do Furacão – € 168 milhões –. O Tricolor gaúcho, por sua vez, teve um balanço positivo de € 165 milhões.

Benfica lidera lista

No mundo, quem lidera a lista é o Benfica. O clube português teve um balanço positivo de € 764 milhões nos últimos dez anos – o equivalente a mais de R$ 4 bilhões –.

Em seguida, no top 3, aparecem Ajax (€ 434 milhões) e Red Bull Salzburg (€ 421 milhões).

Em relação à atual temporada, o clube brasileiro que mais se destaca é o Palmeiras. O Verdão está entre os dez clubes com o balanço mais positivo do ano entre compras e vendas. O superavit do clube paulista em 2023 é de € 84 milhões.

Ingleses vão na contramão

O estudo também apontou os clubes com os balanços de transferência mais negativos nos últimos dez anos. Sete dos dez maiores saldos negativos são de clubes ingleses. O Manchester United lidera a lista, com um balanço negativo de € 1,39 bilhão.

Clube País Compras (em €) Vendas (em €) Saldo (em €) Manchester United Inglaterra 1,95 bi 563 mi 1,39 bi Chelsea Inglaterra 2,63 bi 1,60 bi 1,03 bi PSG França 1,76 bi 751 mi 1,01 bi Arsenal Inglaterra 1,38 bi 509 mi 871 mi Manchester City Inglaterra 1,95 bi 1,09 bi 856 mi Newcastle United Inglaterra 1,01 bi 345 mi 671 mi Barcelona Espanha 1,77 bi 1,11 bi 663 mi Tottenham Inglaterra 1,26 bi 655 mi 609 mi Milan Itália 979 mi 434 mi 545 mi West Ham Inglaterra 1 bi 482 mi 527 mi