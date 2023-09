Empresário Roberto Justus revela lista de exigências para namorar Ana Paula Siebert

Roberto Justus, que atualmente é casado com a modelo Ana Paula Siebert, surpreendeu ao ter listado algumas exigências feitas à mulher, durante a época em que eles começaram a namorar. Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, o empresário deu detalhes dos termos que criou.

“Quando eu conheci a Paula, eu falei: ‘Já tenho 57 anos de idade. Para eu me relacionar com uma mulher agora eu preciso contar algumas coisas da minha vida’. Primeiro, eu não vou ter filho. Já tenho quatro. Segundo, não quero cachorro na minha casa porque eles acham que o tapete da minha casa é privada. Terceiro, o ar condicionado vai estar a 18 graus na hora de dormir, inverno ou verão. Quarto, controle remoto na minha mão para eu assistir televisão”, listou ele, em bate-papo com a apresentadora Luciana Gimenez.

Roberto Justus ainda contou que solicitou que eles comprassem apartamentos para que não dividissem o mesmo teto, caso houvesse um casamento – e foi o que aconteceu. Bem-humorado, o apresentador brincou ao afirmar que ‘pagou com a língua’.

“Corta para um ano depois: morando juntos, dois cachorros, filha, e sobrou o ar condicionado e o controle. Ela não vê TV. O ar condicionado é com muito protesto. Eu tinha que ganhar uma coisa“, disse Justus. Casados desde 2015, eles se tornarm pais de Vicky, de 3 anos. Além dela, o famoso também é pai de Ricardo, Fabiana, Luiza, Rafaella Justus, frutos de relacionamentos anteriores.

