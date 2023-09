Rua no Centro é interditada para transporte de alto valor à agência em Rio Branco

A rua Arlindo Real, mais conhecida como rua da Assembleia Legislativa, em Rio Branco, foi interditada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 14, para o recebimento de uma carga de alto valor numa agência do Banco do Brasil. Em março deste ano, a mesma agência recebeu ao menos 13 pallets de dinheiro pesando 2,5 toneladas cada.

Além da rua interditada, onde ficam as agências do Bradesco e Banco do Brasil, a praça Povos da Floresta também foi interditada com grades quase na sua totalidade e nem mesmo pedestres podem transitar na área de segurança estabelecida.

O valor, que não foi divulgado, chega em um avião que deve aterrissar no aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco, por volta das 11h. Devem participar da escolta a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva da Polícia Militar (GIRO), e um helicóptero do governo do Acre, além de batedores da RBtrans.