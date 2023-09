Influenciadora no Acre tem Instagram hackeado e criminoso ameaça dar “tiro na cara” de seguidora

A criadora de conteúdo Nycole Telles, de 21 anos, está sendo acusada por seus seguidores de aplicar golpes com sua conta no Instagram após ter sido hackeada.

Ao ac24horas, a mulher disse que recebeu por mensagem uma proposta para divulgar roupas de uma empresa com o DDD de São Paulo. Durante a negociação, a empresa alegou que precisava preencher um cadastro com os dados da influenciadora, exigiu uma foto, áudio e vídeo onde a influenciadora confirmava ter “recebido e indicado a todos”. Depois, a “empresa” enviou um link para um tipo de autenticação, e foi neste momento que os criminosos tomaram o perfil de Nycole.

Depois de ter perdido a conta para os criminosos, o perfil passou a compartilhar uma propaganda de pirâmide financeira com o uso das fotos, vídeo e áudio da vítima de forma descontextualizada, levando os seguidores a terem uma falsa sensação de segurança.

Nycolle foi até uma delegacia de polícia e registrou um Boletim de Ocorrência. Com ajuda de um especialista, conseguiu recuperar sua conta e nas mensagens flagrou um áudio onde um criminoso ameaçava uma seguidora: “dar logo um tirão no meio de sua cara”, diz um trecho do áudio. Ao menos 10 seguidores fizeram transferências aos criminosos e o prejuízo é estimado em R$ 3.000,00.

“Minha intenção agora é alertar outros usuários para que não caiam neste tipo de golpe”, disse a criadora de conteúdo.

Veja o vídeo: