Renato Aragão perdeu o direito de usar o nome Didi ? Entenda

No banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a marca “Didi” nunca foi registrada pela empresa do humorista Renato Aragão, a Renato Aragão Produções Artísticas LTDA. Na pesquisa do banco de dados, “Didi” tem trinta resultados, incluindo de empresas que já tiveram o registro da marca suspenso, sendo que nenhuma delas relacionadas a empresa.