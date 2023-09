Bolsonarista propõe rebatizar 1º de abril para “Dia do Presidente Lula” em Minas Gerais

Um deputado bolsonarista da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) apresentou um projeto de lei, no início deste mês, para o dia 1º de abril ser reconhecido no estado como o “Dia do Presidente Lula“. A data faz referência ao Dia da Mentira no Brasil.

A provocação partiu do deputado Caporezzo, do PL. O bolsonarista justificou o projeto dizendo que Lula deixou de cumprir diversas promessas feitas durante a campanha, como “não perseguir opositores políticos, não defender a liberação das drogas nem do aborto” e “sustentar que o sistema comunista é eficaz”.

O projeto de lei não é a única tentativa de Caporezzo para agradar à militância bolsonarista mais radical. O deputado já propôs a criação de um “Dia da Consciência Heterossexual” e disse que a ditadura militar “matou pouco”.

Por Metrópoles